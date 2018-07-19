Balıkesir’de İstihdam toplantısı yapıldı

Vali Yazıcı, Öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Öğretmenevinde yapılanan toplantıda İl düzeyinde istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu geliştirici, işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif iş gücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla toplanan kurulda gündem maddeleri konuşularak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Öğretmenevinde yapılan toplantıya Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Vali Yardımcısı Şükrü Kara, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Abdullah Güç, Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı, Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Lokman Gültekin ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.