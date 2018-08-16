Balıkesir’de jandarmadan güven uygulaması

Uygulama sırasında aranan 13 kişi yakalandı.

Balıkesir Jandarma Komutanlığı yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla il genelinde güven ve huzur uygulaması yaptı. 126 ekip ve 505 personel ile 83 yol kontrol ve arama noktasında yapılan uygulamada 6 bin 236 kişiye GBT sorgulaması yapıldı. Adli makamlarca aranan 13 kişi yakalanırken, 18 kişiye adli ve idari işlem yapılırken, bin 299 lira idari para cezası uygulandı. Uygulama sırasında bin 709 araç kontrol edildi. Hakkında arama kaydı bulunan 1 araç yakalandı. Jandarma ekipleri 20 araca 4 bin 390 lira ceza kesilirken, 8 araç trafikten men edildi. Uygulama sırasında 666 iş yeri kontrol edilirken 5 iş yerine para cezası uygulanırken, 2 iş yerinin kapatılması için tutanak tutuldu. Jandarmanın uygulaması sırasında 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 2 adet mermi ele geçirildi.