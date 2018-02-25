Balıkesir’de kaçak sigara operasyonu

Balıkesir il genelinde yapılan kaçak sigara ve tütün satışına yönelik olarak yapılan operasyonlarda Balıkesir merkezinde 5, Ayvalık ilçesinde 7, Bandırma’da 3 ve Edremit ilçesinde 3 olmak üzere 18 işyerine yapılan operasyonda, bin 776 adet gümrük kaçağı sigara, 59 bin 630 adet makaron, 78 adet puro, 34 adet kalem tipi elektronik sigara, 142 kg. kıyılmış tütün, 54 paket pipo tütünü, 1 adet kurusıkı tabanca ve 50 adet kurusıkı fişeği elde geçirildi.

Balıkesir KOM tarafından yapılan kaçak sigara ve tütün operasyona, 51 personel 2 narkotik detektör köpeği katıldı. Yapılan operasyon neticesinde toplam 15 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.