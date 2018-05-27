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27 Mayıs 2018 20:28

Balıkesir’de sel suları can aldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle oluşan selde bir kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir’de sel suları can aldı

27 Mayıs 2018 20:28


Bandırma’nın Edincik Mahallesi Narlı mevkiinde meydana gelen olayda yağan yağmur nedeniyle oluşan sel suları tarlalarda ve yollarda hasara yol açtı. Erdek - Edincik Yolu Narlı mevkiinde bulunan zeytin bahçelerindeki tel çitler ve topraklar sel sularının etkisiyle sürüklenirken, o esnada kendisine ait zeytin bahçesinde çalışmakta olan İsmail Çelik (72) adlı vatandaş, sel sularına kapılıp boğularak hayatını kaybetti. Çelik’in cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından bulunarak kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yağışların etkisiyle bölgede biriken toprak ve yıkıntılar ise belediye ekiplerinin çalışması sonucu temizlendi.




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