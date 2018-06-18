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18 Haziran 2018 22:56

Balıkesir’de zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2’si ağır 9 kişi yaralandı.

Balıkesir’de zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

18 Haziran 2018 22:56


Edinilen bilgilere göre, Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi Kipa Kavşağı ışıklarında 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrasında savaş alanına dönen kavşakta yaralılar yerlerde ambulans bekledi. Çok sayıda ambulans ve itfaiye kurtarma ekibi kaza mahalline sevk edildi. Kazada yaralanan Nilgün Artunel, Kuzey Artunel, Zeynep Artunel, Nilüfer Eroğlu, Enver Kızıl, Enis Eroğlu, Halime Kuplu, İnci Zirek ve ismi belirlenemeyen bir kişi, Edremit Özel Hastanesi ve Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle İzmir-Çanakkale yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.




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