Balıkesirspor Baltok'un kupadaki rakibi Amed Sportif Faaliyetler

Ön Eleme Turu'nda Amed Sportif Faaliyetler ile eşleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonunda gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekiminde Balıkesirspor Baltok'un rakibi Amed Sportif Faaliyetler oldu. Kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı. Balıkesirspor Baltok adına yöneticiler Göktuğ Şeremetli, Ümit Aslan ve Erol Çetin kura çekiminde hazır bulundu. Balıkesirspor Baltok, tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçını 25, 26 veya 27 Eylül tarihinde Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynayacak.