Balpark okul bahçelerini otoparka dönüştürdü

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol sözleşmeleri ile Vecihibey Ortaokulu ve Bandırma Ortaokulu bahçelerinde otopark işletmeciliğini okullar açılana kadar Balpark yapacak.

Konu hakkında açıklama yapan Balpark yetkilileri, Bandırma’nın otopark ihtiyacından bahsederek “ Bandırma’nın en öncelikli sorunlarından biri yeteri kadar otopark alanı olmamasıdır. Bu sıkıntıdan yola çıkarak hem trafiği rahatlatmak hem de okullarımıza katkı yapma adına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile anlaşarak 2 okulumuzun bahçelerini otopark olarak kiraladık. Böylece hem okulların taşınma sürecine hem de okul aile birliklerine katkıda bulunacağız. Okullar açılana kadar geçecek sürede bu otoparkları mümkün olduğu kadar da düşük ücretle çalıştıracağız. Araçlarını bu okul bahçelerine bırakacak araç sahipleri 24 saatlik otopark ücret olarak 7 TL ödeyecekler. Bir yandan trafik yoğunluğu ve otopark sıkıntısına bir nebze olsun katkıda bulunurken bir yandan da Bandırma’da istihdam yaratacağız. Bizimle çalışacak yeni arkadaşlara da iş imkanı sağlayacağız. Bunun için çalışmak isteyen arkadaşlarımızı bize müracaat etmeye davet ediyorum “ dedi.