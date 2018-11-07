Bandırma Devlet Hastanesi'ne birincilik ödülü

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında 'Organ Bağışında Medyanın Rolü' adında program düzenledi. Programa Bursa Valisi İzzettin Küçük, Vali Yardımcısı Ergün Güngör, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop, Hastane Başhekimi Uz. Dr. Muzaffer Şenveli, diğer hastanelerin başhekimleri ve sağlık personelleri katıldı.

2018 Yılı Kasım ayı itibariyle, tüm ilçe devlet hastaneleri arasında 27 beyin ölümü tespiti ve 9 donör bağışı gerçekleştirerek, çok sayıda hastaya umut olan, Organ bağışı konusunda yaptığı çalışmalarla ve elde ettiği başarılarla ön plana çıkmaya devam Bandırma Devlet Hastanesi adına Başhekim Uz. Dr. Muzaffer Şenveli'ye teşekkür belgesi verildi.

Hastane Başhekimi Uz. Dr. Muzaffer Şenveli yaptığı konuşmada, "Hastane olarak organ nakline en çok değer veren Hastanelerin başında gelmekteyiz. Organ bağışı konusuna toplum olarak hassasiyet göstermeli, organ nakli gerektiren hastalıkların her an bizim ve sevdiklerimizin başına gelebileceğini unutmamalıyız. Bu konuda hassas davranmak hepimizin toplumsal görev ve sorumluluğudur. Unutmayınız ki, bir insanı yaşatmak insanlığı yaşatmaktır. Öncelikle başarımızda,büyük çaba sarf eden Organ nakil koordinatörlüğümüzde görevli ekibimizle birlikte, özveriyle ve gayretle çalışan sağlık personellerimizin tümüne, organ bağışı farkındalık çalışmalarına destek vererek, geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan tüm basın mensuplarımıza teşekkür ederim" dedi.