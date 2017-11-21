Bandırma Kırmızı galibiyete odaklandı

30’da Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda Ankara DSİ’ye konuk olacak.

Türkiye Basketbol Ligi 10. hafta karşılaşmasında Bandırma Kırmızı, 22 Kasım Çarşamba günü 15.30’da Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda Ankara DSİ’ye konuk olacak. Mücadeleyi Turgut Işık, Fazilet Gülter ve Murat Danışan hakem üçlüsü yönetecek.

Ligin beşinci haftasında ligin iddialı ekiplerinden Petkimspor’u 89-82 yenerek ilk galibiyetini alan Bandırma Kırmızı, ardından çıktığı 4 karşılaşmada da rakiplerini mağlup ederek 5 maçlık seri yakaladı. Kırmızılı gençlerin hedefi bu zorlu deplasmandan da kayıpsız dönmek.