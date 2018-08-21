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21 Ağustos 2018 21:03

Bandırma’da arazi yangını

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Livatya mevkiinde çıkan yangında seyrek ağaçlık ve otluk alan yanarak zarar gördü.

Bandırma’da arazi yangını

21 Ağustos 2018 21:03


Bandırma’da akşam saatlerinde Livatya Bölgesi’nde yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın bölgenin ağaçlık ve otluk arazi olması sebebiyle kısa sürede büyüdü. Bölgede rüzgarın hakim olması sebebiyle alevler kısa sürede büyürken, yangına müdahale eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ve Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bir itfaiye aracı ve bir arazözle yangını kontrol altına aldı.


Yangın sonrası yaklaşık 10 dönüm ağaçlık ve otluk arazi tamamen yanarken, yangının çıktığı bölgede bulunan yüzlerce boş içki şişesi itfaiye ve Orman İşletme görevlilerinin dikkatini çekti. Yangının çıkış nedeninin araştırılması için gerekli tahkikat başlatıldı.




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