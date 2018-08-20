Bandırma’da Dursunbey Rüzgarı

Bandırma’da düzenlenen festival İstanbul Deniz Otobüsleri İskelesi önünden kortej yürüyüşü ile başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın da katıldığı yürüyüşte yöresel kıyafetleri ile sembolik olarak katılan bir gelin de ata binerek yürüyüş boyunca korteje eşlik etti. Davul zurna eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyen kortej, meydana geldiğinde gelin attan inmek için Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun gelmesi istedi. Attan inmek için Başkan Kafaoğlu’ndan kuzulu koyun, arsa, ev ve çok sayıda ziynet eşyası talep eden gelin taleplerinin yerine geleceği sözünü alınca attan indi. Yöresel adetlere uygun olarak misafirlere ekmek ikramında bulunulmasının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda Dursunbey, Sındırgı ve Karacabey’den gelen katılımcılar tarafından kurulan çadırlar ziyaret edildi ve alışveriş yapıldı. Başkan Kafaoğlu ve beraberindekiler son olarak çalan davul zurna eşliğinde oynayarak eğlenceli anlar yaşadılar.

Kültürümüze sahip çıkarak devam ettirmek amacındayız

Güney Marmara Dursunbeyliler Derneği Başkanı Süleyman Bahadır, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) yaptığı açıklamada, "Bandırma’da ortalama 25 bin hemşehrimiz yaşıyor. Birlik ve beraberlik halinde kültürlerimize sahip çıkarak koruyarak devam ettirmek amacındayız. Aslında bu yıl ikincisini yaptığımız festivalimizi gelenekselleştirmek istiyoruz. Geleneksel olarak kullandığımız eşyalarımızdan, giysilerimize kadar burada sergileyerek kültürümüzü adetlerimizi yaşatmak adına yaptığımız bir organizasyon. Her yıl biraz daha profesyonelleştirerek devam ettirme amacındayız. Kırsalda olduğumuz için göç veren bir ilçeyiz. Bu nedenle hemşehrilerimizin çoğunlukla yaşadıkları yerlerde bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi.

"Birlik ve beraberliğe her alanda ihtiyacımız var"

Etkinliklere katılan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ise, "Bizim Bandırma’da yaşayan nüfusumuz fazla. Özellikle Dursunbeyliler zamanında buralara göçmüşler. Burada da güzel bir derneğimiz var. Orada görev yapan kardeşlerimiz böyle bir etkinlik düşündüler. Özellikle bu günlerde birlik, beraberlik ve kaynaşmaya her alanda ihtiyacımız var. Yedi düvelin ekonomik olarak bize saldırdığı bir dönemde böyle bir etkinlik yaparak kardeşliğimizi pekiştirdiler. Emeği geçenleri kutluyorum"dedi.