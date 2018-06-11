Diğer
Kategoriler
11 Haziran 2018 18:06

Bandırma’da sokak ortasında kanlı infaz

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir kişi, sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü.

Bandırma’da sokak ortasında kanlı infaz

11 Haziran 2018 18:06


Edinilen bilgiye göre, Bandırma ilçesi 600 Evler Mahallesi alt geçit önünde E.Ç. (26) kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından vuruldu. E.Ç.’yi silahla vücudunun çeşitli yerlerinden vuran zanlılar olay yerinden araçla kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından uzun süre kalp masajı yapılan E.Ç., ambulansla Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bazı kişilerle arasında husumet bulunduğu öne sürülen genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan zanlıların aranmasına devam edildiği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç