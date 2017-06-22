Bandırmaspor’da başkanlık yarışı kızıştı

Lig’de mücadele edecek olan Bandırmaspor’da 29 Haziran günü yapılacak genel kurul öncesi başkanlık yarışı kızıştı. Daha önce yerel medyaya aday olmayacağına dair açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Başkanı Erhan Elmastaş, "Bir dönem daha adayım" açıklaması yaptı.

Bandırmaspor Onursal Başkanı Dursun Mirza ile birlikte düzenledikleri basın toplantısında konuşan Elmastaş, "Adaylık yarışında Bandırmaspor’u farklı yerlere çekecek kelimeler kullanmamak gerekir. O yüzden bu basın toplantısını yapma gereği duyduk. Bandırmaspor kurulduğu tarihten bu yana hiçbir zaman sahipsiz kalmamıştır, kalmayacaktır da. Hiç kimsenin Bandırmaspor sahipsizdir ben o yüzden aday oldum gibi kelimeler kullanmasına hiçbirimizin müsaade etmemesi gerekmektedir. Bu kelimeler Bandırmaspor’u ulusal medyada ve spor camiasında yanlış yere sürükler. Böyle bir üslup kullanmak çok yanlış" dedi.

"Bandırmaspor hiçbir zaman sahipsiz kalmayacak"

Bandırmaspor Başkanı Erhan Elmastaş, geçtiğimiz hafta başkanlığa aday olduğunu açıklayan Göksel Karlahan’ın açıklamalarında talihsiz ve Bandırma’yı küçük düşürücü cümleler sarf ettiğini belirterek, "Bizler Bandırma’da doğduk, mezarımız da burada olacak. Bandırmaspor hiçbir zaman sahipsiz kalmayacak. Gerçek Bandırmalıların, şov yapmak amacıyla değil, gerçekten Bandırmalı olanların, gerçek Bandırmasporluların değil ellerini vücutlarını bu taşın altına koyduklarını biz elli yıldır gördük. Beni rahatsız eden bu yalan yanlış ve kulübümüze rahatsızlık verecek kelimelerden dolayı başkanlığa bir dönem daha adayım" dedi.

Elmastaş: "Feyyaz hoca bizimle dalga geçti"

Bazı futbolcuların alacakları için federasyona başvurmaları ile ilgili olarak sorulan soruları yanıtlayan Erhan Elmastaş “8-9 futbolcu Futbol Federasyonu’na başvuruda bulundular. Son ödeme tarihimiz 5 Temmuz’dur. O tarihe kadar futbolcu alacaklarını ödeyeceğiz. Transfer yasağı ve tahta kapatılması gibi konular gündemde olmayacaktır. 12 futbolcumuzu kadroda tutarak yeni futbolcularla kadromuzu takviye edeceğiz. Feyyaz Uçar’ın alacağı için başvuru yaptığı dedikoduları ise gerçek değildir“ dedi.

Elmastaş, "Feyyaz hocanın nasıl ayrıldığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Karşılıklı sona erdirme yazısı standart biz yazıdır. Bu yazıya bir cümle ilave edilmesini istedi Feyyaz hoca. Bizimle dalga geçti aklınca. Kulübün 2016-2017 futbol sezonu sonunda Süper Lig’e çıkması durumunda teknik adama ve ekibine bir üst lige çıkma primi olarak net 1 milyon TL ödemeyi beyan ve taahhüt eder maddesi ekletti" ifadelerinde bulundu.

Mirza: "Düştüğümüz gibi çıkacağız"

Bandırmaspor Başkanı Erhan Elmastaş’ın ardından açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Onursal Başkanı Dursun Mirza ise düştükleri gibi tekrar şampiyon olmayı hedeflediklerinin altını çizerek, “Bu seneki sloganımız ’Bir Arkadaşa Bakıp Çıkacağız’ olacak. 1. Ligin tadını hepimiz aldık. Mustafa Hoca ile bunu başarabiliriz. Onlarda sen varsan devam ederiz dediler. Şu ana kadar 5 futbolcu transferini gerçekleştirdik. Üçünü açıkladık ikisiyle de son aşamadayız. Mustafa Hoca’nın idman sahalarının tesis yanında olması gibi bazı istekleri oldu. Zaman içinde çözüm bulacağız. 55 dönüm arazimizi kullanarak bunu başarabiliriz. Takıma üst düzey 3 futbolcu transfer etmeyi hedefliyoruz. İki futbolcumuza da Süper Ligden talip var. Bunları da zamanı geldiğinde açıklayacağız “ şeklinde konuştu.