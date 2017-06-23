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23 Haziran 2017 19:05

Bandırma’ya tatilci akını

Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler mesai saati bitimi tatil bölgelerine yola çıkmaya başladı.

Bandırma’ya tatilci akını

23 Haziran 2017 19:05

Erdek, Avşa ve Marmara gibi tatil beldelerinde bayram tatilini geçirecek olan tatilciler İDO ile Bandırma’ya akın etti.


İstanbul’dan yola çıkarak Bandırma’ya ulaşan feribot ve deniz otobüslerindeki binlerce yolcu ve araç iskelede yoğunluk yaşanmasına neden oluyor. Tatilcileri Bandırma İskelesine indiklerinde ise Edremit, Ayvalık, Erdek gibi tatil beldelerine sefer düzenleyen çok sayıda araç bekliyor. Deniz otobüsünden indikten sonra iskeleye adım atan tatilciler otobüs ile yollarına devam etmeyi tercih ettiklerinde ise onları otogara ulaştıracak taksiler de adeta müşteri kapma telaşına girişiyor.


İDO yetkilileri günde 3 kez olan feribot sefer sayısını 7’ye yükseltirken, deniz otobüsü sefer sayısının da 6’ya yükseltildiğini ifade ettiler. 4 günlük bayram tatili boyunca İstanbul’dan Bandırma’ya 16 deniz otobüsü ve 25 feribot karşılıklı olarak yolcu taşıyacak.




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