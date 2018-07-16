Banvit’te Ahmet Gürgen dönemi

Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu’nda düzenlenen basın toplantısına Kulüp Başkanı Özkan Kılıç, Sportif Direktör Turgay Çataloluk, Genel Menajer Turgay Zeytingöz ve A Takımın yeni Başantrenörü Ahmet Gürgen katıldı. Kılıç, "Öncelikle bu konuda kararımızı uzun zaman önce vermiş olduğumuzu ve basında adı geçen Türk ve Yabancı hiçbir Antrenör ile herhangi bir görüşmemiz olmadığını belirtmek isterim. 2018-2019 sezonu Banvit Basketbol Kulübü Başantrenörü, Kulübümüzün kuruluş aşamasından itibaren aramızda olan ve sürekli büyük övgü ile bahsedilen Banvit Altyapı Organizasyonunun baş mimarı olan Ahmet Gürgen olacaktır. Gerek kendi içimizde yaptığımız değerlendirme toplantıları gerekse Ahmet Gürgen’in U17 Dünya Şampiyonasındaki Milli Takım Antrenörlüğü görevi ve burada bulunmaması sebebi ile konu ile ilgili açıklamamız bugüne kalmıştır" dedi.

Çataloluk ise, "Bildiğiniz gibi Kulübümüz Banvit kurulduğu günden bu yana hep gençlere yatırım yapan, rotasından hiç sapmadan bu yolda ilerleyen ve hatta bunu kendine misyon edinen bir kurum olmuştur. Geçen yıllar içinde de bu yol haritasına sıkı sıkı sarılarak bugün tüm basketbol kamuoyunun haklı takdirini ve saygısını kazanmış bir Kulüp haline dönüşmüştür. Diğer köklü spor kulüpleri ile kıyasladığımızda görece kısa sayılabilecek tarihine rağmen kendine has bir tarz oluşturmayı ve geleneği olan bir Kulüp olmayı başarabildik. Tabi bu başarıda aslan payını, Kulübün ilk başladığı günden itibaren aynı heyecanla çalışmaya ve üretmeye devam eden ve Kulübümüzün Türkiye’nin olduğu kadar Avrupa’nın da saygın Kulüpleri arasına girmesine yol açan Başkanımız Sayın Özkan Kılıç’a vermek sanırım yanlış olmaz. Elbette ki Görener Ailesinin ve dolayısı ile Banvit A.Ş.’nin vizyonu ve uzun yıllardır hiç aksamadan devam eden heyecan ve destekleri sayesinde bugünlere gelebildik. Geçtiğimiz sezondan bu yana ve bundan sonrasında da Banvit A.Ş.’nin yeni Yönetimi ile yolumuza uzun yıllar devam etmek ve misyonumuzu sürdürmek istiyoruz" dedi.

Zeytingöz yeni sezonun kadrosunu açıkladı

Zeytingöz ise, yeni sezon için yapılan transferleri ve altyapı takımının da iskeletini açıkladı. Zeytingöz, "Yenilenen kadromuzu, Slovenya’nın Petrol Olimpija takımında 4 ve 5 numaralı pozisyonlarda forma giyen Amerikalı sporcu Jordan Morgan, yine aynı takımda 3 ve 4 numaralı pozisyonlarda görev yapan Amerika uyruklu Devin Oliver, geçtiğimiz sezonu Türkiye’de İstanbul BŞB takımında tamamlayan ve 4 ve 5 numaralı pozisyonları oynayabilen Sırbistan vatandaşı sporcu Stefan Bircevic ve son olarak geçtiğimiz sezonu Letonya’nın Vef Riga takımnda tamamlayan, 1 ve 2 numaralı pozisyonları oynayabilen Meksika asıllı Amerikalı sporcu Alex Perez ile takviye ettik. Uzun süren takibimiz ve geniş çaplı araştırmalarımız sonucu kadromuza kattığımız tüm oyuncuların, Kulübümüz geleneklerine uygun mücadeleci, savaşçı, başarıya aç karakter özellikleri, çok güvendiğimiz oyuncu potansiyelleri ile büyük katkı vereceklerine ve özellikle son yıllarda oyunculara büyük değer katan organizasyonumuzun da yardımı ile bu sezon kendilerinden söz ettireceklerine inanıyoruz. Bu isimlerin haricinde yine 1 ve 2 numaralı pozisyonları oynayabilen bir yabancı oyuncu daha alıp transferi tamamlama niyetindeyiz. Bu konuda da hummalı bir çalışma içerisinde olduğumuzu söylemek isterim. Bu sezon yapılan değişiklik ile beş yabancılı sisteme dönen Türkiye Ligi ve bunun doğrultusunda oluşan kadro yapımıza baktığımızda asıl güvencemiz ise yine tamamı altyapı takımlarımızdan yetişen Türk sporcularımız olacak. Şu an Kulüp bünyemizde, neredeyse tamamı farklı yaş kategorilerinde Milli Takımlara hizmet eden sporculardan oluşan çok değerli bir sporcu havuzuna sahibiz. Geçtiğimiz sezon yine A Takım kadromuzda yer alan ve aynı zamanda son A Milli Takım kadrosuna davet edilen Tolga Geçim ve Rıdvan Öncel, şu an Ümit Milli Takımla beraber Avrupa Şampiyonasında mücadele eden Berke Atar, Şehmus Hazer, Erkin Şenel’in yanı sıra kiralık oynadıkları takımlardan dönen Metehan Akyel ve Erkan Yılmaz, Cem Ulusoy, Haruncan Doğan, Sedat Karagülle, Eray Akyüz, Sadık Emir Kabaca, Alperen Demir, Hakan Sayılı gibi isimler A Takım kadrosunda yer almak için mücadele içine girecekler. Son Kulübümüz bünyesinde bulunan Arnavutluk asıllı sporcumuz Erhan Osmani’nin de Türk vatandaşlığına geçiş süreci devam ediyor" dedi.