24 Haziran’a sayılı saatler kala seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, çalışmalarını Dursunbey’de sürdürdü.

İlçede gerçekleştirdiği seçim çalışmaları sonrası İHA’ya özel açıklamalarda bulunan Başkan Kafaoğlu, 16 Nisan referandumu ile parlamenter sistemin değiştiğini ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde ilk oylamanın gerçekleştirileceğini hatırlatan Kafaoğlu, bu seçimi yüzyılın seçimi olarak önemsediğini belirtti. Bu süreçte sürekli sahada olduklarını hatırlatan Başkan Kafaoğlu, seslerinin kısılmasına rağmen durmaksızın çalıştıklarını söyledi. Çalışmalar esnasında vatandaşların istikrardan yana olduğunu hatırlatan Başkan Kafaoğlu, vatandaşların istikrar, güven ve büyümenin devam etmesi için bu işin ustalar tarafından yürütülmesini talep ettiklerini söyledi. Kafaoğlu, “Vatandaşlarımız 16 yıldan beri yakalanan standardı, refah seviyesini asla kaybetmek istemiyor. Onun için oylarını istikrardan yana kullanacaklarından eminim. Allah’ın izni ile ilk turda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kahiri ekseriyet ile Cumhurbaşkanı seçilecek. Parlamentoda da çoğunluğu sağlayarak güçlü bir parlamento sağlanacak. ’Parlamentoda çelme takabilir miyiz’ diye gayretler var ama başaramayacaklar. Bizim milletimizin feraseti ve sağduyusuna güveniyorum" dedi.

Bazı vatandaşların oynanan oyunun farkında olduğunu da hatırlatan Başkan Kafaoğlu, bunları gören ve ilk kez AK Parti’ye oy verecek olan bir kitlenin de olduğunu hatırlattı. Seçim oranları ile ilgili de konuşan Kafaoğlu Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 52’nin altına düşmeyeceğini, parlamentoda da 600 milletvekilinin ciddi çoğunluğunu AK Parti’nin alacağına yürekten inandığını söyledi.