Başkan Kafaoğlu, asfalt yapım çalışmalarını inceledi

Bu mahalleler hizmete susamış" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve başkan yardımcıları ile birlikte Taşpınar Mahallesini ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Galip Çakmak ve mahalle sakinleriyle bir süre sohbet eden Başkan Kafaoğlu, Türkali ve Taşpınar mahalleleri arasında yapımı devam eden sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.

Yol yapım işinde görevli işçilerle de sohbet eden Başkan Kafaoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Altıeylül Belediyesi kurucu başkanı Zekai Kafaoğlu’nun Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra çok hızlı bir hizmet alım süreci yaşamaya başladıklarını ifade ederek, "Bugün de Taşpınar Türali mahalleleri arasında asfalt çalışmaları yapılıyor. Arkadaşlar inşallah yarın biteceğini söylüyorlar. Gerçekten Altıeylül için dertlenen ve kederlenen Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah Altıeylül’ün çehresi çok daha hızlı ve güzel bir şekilde değişeceğine canı gönülden inanıyoruz" dedi.

"Halk için belediyecilik yapıyoruz"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da Altıeylül Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde muhtarın ve mahalle sakinlerinin sıkıntılarını ve dertleri çok iyi bildiğini belirterek, "Bir türlü bu yolun sıcak asfalt yapılması için Büyükşehir’i ikna edememişti. Muhtarımız sabretti ve işte zamanı. Şimdi biz de Büyükşehir Belediye Başkanı olunca halkımızın arzu etmiş olduğu sıcak asfalt ile tanıştırıyoruz. Hakikaten hava alanı pisti gibi oluyor. Bu hizmetlerimiz devam edecek. Çünkü biz halk için belediyecilik yapıyoruz, belediyeciliği belediye için yapmıyoruz, belediyecilik halk için olur. Halkın talepleri, ihtiyaçları ve istekleri önemli. Belediyenin projeleri işleri eylemleri bununla örtüşmesi lazım” şeklinde konuştu.

"Geçen seneye oranla 8 kat hızlı ilerleyeceğiz"

Şu anda yüklenici firmanın 8 ayrı noktada, Büyükşehir ekiplerinin ise 5 ayrı noktada yol çalışmalarına devam ettiğini hatırlatan Başkan Kafaoğlu, "Önümüzdeki hafta bir başka yüklenici firma, ondan sonraki hafta bir başka yüklenici firma daha girerek şehrimizin en az 20 ayrı noktasında aynı anda yol çalışmalarını sürdürecekler. Bunu beraber göreceğiz. Geçen sene ise Balıkesir’de sadece 1 tane finisher vardı. Şu anda 5 tane finisher ile sıcak asfalt kaplamaları ve yol çalışmaları devam ediyor. 3 tane daha gelecek ve 8 adet olacak. Hedef koymuştuk, ’2 bin kilometre yol yapacağız’ demiştik. İnşallah bu hedefi tutturacağız. Buralar, bu mahalleler hizmete susamış. Kırsal mahallesi çok olan bir iliz. 900 tane kırsal mahallemiz var. Buraların yola ve asfalta ne kadar ihtiyacı olduğunu hep beraber yaşayarak görüyoruz. Onun için durmak yok yola devam diyoruz" dedi.

Yollarının yapılmasından memnun olduklarını dile getiren mahalle sakinleri de Başkan Kafaoğlu ve Başkan Avcı’ya teşekkür ettiler. Başkan Kafaoğlu, çocuklara oyuncak hediye ettikten sonra mahalleden ayrıldı.