Başkan Kafaoğlu’ndan Öğretmenler Günü Mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu yayınladığı mesajında eğitimci olmanın sabır ve fedakârlık istediğini hatırlatarak, Öğretmenlerin okullarda çocuklara bir anne kadar, bir baba kadar yakın olduğunu ve her konuda onlara yardımda bulunduğunu belirterek “Öğretmenler öğrencileri geleceğe hazırlayan kişilerdir. Öğretmenlik mesleğini özveri ile yapan tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Toplumda öğretmenlik mesleği en kutsal mesleklerden birisidir” dedi.

“Öğretmenlerimiz eğitim ordusunun lider neferleridir”

Bilginin en büyük güçlerden biri olduğu 21.yüzyılda, eğitim ve öğretimin öneminin yadsınamaz bir gerçek olduğunu hatırlatan Başkan Kafaoğlu şunları kaydetti: “Bir milletin eğitim karakterini belirleyecek olan, bu topraklarda yeşerttiği tohumları; üreten, ürettiğini yaşayan, ahlaklı, kendi ayakları üzerinde durabilen ve bilinç kapasitesi yüksek birer fidanlar haline getiren yegâne unsur kıymetli öğretmenlerimizdir. Çocuklarımızı ve geleceğimizi şekillendiren en önemli kaynak öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimiz ülkemizin geleceğini emanet ettiği eğitim ordusunun en önde ve lider neferleridir. Yeni neslin doğru bir karakterle ve engin bilgilerle yetişmesini, kararlı adımlarla başarıya yürümesini, vatanına faydalı işler yürütmesini, en önemlisi de her zaman adaletin ve sadakatin izinde hareket etmesini yüreği güzel öğretmenlerimize borçluyuz. Nitekim Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün de sözlerinden yola çıkarak; ‘Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesli sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin beceriniz ve fedakârlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır. Cumhuriyet, fikren ve ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. Sizin başarınız Cumhuriyet’in başarısı olacaktır.’ Sizler dün olduğu gibi bugün de gelecek nesillerin başarılarının temellerini atan, çağdaş ve ilerlemeci bakışla gençlerin ufuklarına yeni yönler vererek; Türk gelenek ve göreneklerini, şanlı tarihini, eşsiz coğrafyasını öğreten, milli bilinç ve birliktelik ruhunu oluşturan ve her daim canlı tutacak olan r öğretmenlerin öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyor, başarılarınızın daim olmasını diliyorum.”