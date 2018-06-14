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14 Haziran 2018 02:43

Başkan Kafaoğlu’ndan otizmli Arda’ya sahur ziyareti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, otizmli Arda Küpeli’yi sahur ziyaretiyle sevindirdi.

Başkan Kafaoğlu’ndan otizmli Arda’ya sahur ziyareti

14 Haziran 2018 02:43


Sosyal Belediyecilik anlamında sık sık ev ziyaretleri gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve eşi Didar Kafaoğlu, otizmli Arda Küpeli’yi gerçekleştirdiği sahur ziyareti ile sevindirdi. Her fırsatta Küpeli ailesini ziyaret eden Başkan Kafaoğlu, Ramazan ayının son günlerinde de gerçekleştirdiği sahur ziyareti ile Küpeli ailesinin yüzünü güldürdü. Ziyaretten dolayı memnun olduklarını belirten anne Bilgen ve baba Mehmet Küpeli Kafaoğlu’na teşekkür ederken, daha öncede kendini ziyaret eden Belediye Başkanını gören Arda Küpeli ise başkanın yanından bir an olsun ayrılmadı.


Sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini ve otizmli çocukların her zaman yanında olduklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, "Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Biz belediye olarak sadece hizmet yapmakla değil, gönülleri de fethederek görev yapmak zorundayız. Otizmli Arda kardeşimizi bir çok etkinliğimizde görüyoruz. Biz de bu gece onlara çat kapı sahur ziyareti gerçekleştirdik. Ailemizle birlikte sahurumuzu yaptık. Arda kardeşimizin de yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize" dedi.




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