Başkan Kılıç, 2 maaşını bağışladı

Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç’tan duyarlı davranış, ülke ekonomisi üzerine oynanan oyunları bozmak için partisinin başlattığı kampanyaya 2 maaşını bağışlayarak katıldı. Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç, "MHP’nin Balıkesir’de milletvekili yok ama, biz burada partimizi temsil ediyoruz. Ülkemizin zor zamanlar içinde geçtiği bir ekonomik savaşın içindeyiz. MHP milletvekillerinin almış olduğu 1 maaş hazineye bağışlama kararına bende 2 maaşımı hazineye bağışlama kararı aldım. 15 Temmuz’da hain kalkışma hareketinde yapamadıkları şimdi ekonomik olarak ülkeme saldırarak yapmaya çalışıyorlar. Biz nasıl 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasına direndiysek, şimdide dimdik devletimizin yanındayız. Ülkücü camia olarak Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın, Nene Hatunların, Eren Bülbüllerin bize bıraktığı emaneti canımız pahasına koruyacağız" şeklinde konuştu.