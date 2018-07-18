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18 Temmuz 2018 14:58

Başkan Uysal’a derneklerden kahvaltılı teşekkür

Burhaniye ilçesinde, ADYAR Derneği, İskele İğdealtı Derneği ve Burhaniye Öğretmenler Mahallesi Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği (BÖMÇED), Belediye Başkanı Necdet Uysal’a çalışmalarından dolayı teşekkür etmek amacıyla bir kahvaltı düzenledi.

Başkan Uysal’a derneklerden kahvaltılı teşekkür

18 Temmuz 2018 14:58


Dernek yetkilileriyle sohbet eden Başkan Uysal, sorunları ve talepleri dinleyerek, sorulara içtenlikle cevap verdi.


Kaymakamı Hüseyin Öner’in de katıldığı kahvaltıda, Başkan Yardımcıları Cemal Akkılınç, Cemil Bahadır ve Güngör Persil ile birlikte daire müdürleri de hazır bulundu. Sahil yolundaki çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren dernek yetkilileri, Başkan Uysal’a teşekkürlerini iletti.


Sohbette, ilçenin mutlu ve huzurlu bir kent olduğunu vurgulayan ve bu uğurda çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Başkan Uysal, doğal kaynak suyu Düdüklü hatlarını yenilediklerini belirtti. Dernek yetkililerine doğalgaz borularının geldiğini anlatan Başkan Uysal, altyapı çalışmalarının en kısa sürede başlayacağı müjdesini verdi. Uysal, dernek yetkililerinin sahil bölgesiyle ilgili ilettikleri sorunların çözümü için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.




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