Başkan Uysal’dan yollarının genişletilmesini istediler

Vatandaşlar, kendileri ile sohbet eden Uysal’dan, dar olan yollarının genişletilmesini istedi.

Ağacık Mahallesine giden Belediye Başkanı Necdet Uysal, mahalle muhtarı Hasan Dayı ve vatandaşlarla sohbet ederken, bir takım taleplerle karşılaştı. Yapımı devam eden Reşitköy Barajı nedeniyle yolun artan trafik yükünü çekemeyeceğini bildiren Muhtar Hasan Dayı, yolun genişletilmesi için yardımcı olunmasını istedi. Talebi, Balıkesir Büyükşehir Fen İşleri Yol Şubesi yetkililerine ileten Uysal, kırsal mahallelerin eksikliklerinin giderilmesi için yoğun bir çalışma yaptıklarını anlattı. Yunuslar Mahallesinden Nadir Geniş de, yolcu minibüslerinin yetersiz geldiğini belirtirken, öğrenci servislerinin çok yolcu aldığından şikayetçi oldu. Zabıta Müdür İsmail Aktaş’ı arayan Uysal, öğrenci servislerini sık sık denetlenmesi talimatını verdi. Merkez ve kırsal mahallelerde altyapı sorunlarının çözümü için yoğun bir çalışma içinde olduklarını anlatan Başkan Uysal, şehirde ne varsa köyde de onun olacağını kaydetti ve her zaman vatandaşların yanında olduklarını söyledi.