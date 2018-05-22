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22 Mayıs 2018 01:45

Başkan Yılmaz, İzmir’de Balıkesirliler ile buluştu

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İzmir Balıkesirliler Eğitim, Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneğinin düzenlediği iftarda İzmir’de yaşayan Balıkesirlilerle bir araya geldi.

Başkan Yılmaz, İzmir’de Balıkesirliler ile buluştu

22 Mayıs 2018 01:45


Bayraklı semtinde yaşayan Balıkesirli vatandaşların daveti üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fahri Konuk, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç ve İzmir Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ Bayraklıda yapılan iftar programına katıldı.


İftar programın açılış konuşmasını yapan İzmir Balıkesirliler Derneği Başkanı Erkan Uzun, Dernek olarak her geçen gün daha güzel ve daha kararlı bir şekilde yürümeye devam ettiklerini kaydederek, katılım gösteren tüm misafirlere teşekkür etti.


Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’a derneğe sağlamış olduğu katkılar nedeniyle teşekkür eden Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Değerli hemşerilerim, Karesili hemşerilerinizden sizlere bir kucak dolusu selam ve sevgi getirdim. Karesi Balıkesir’in merkezİ, ben de bu merkez ilçenin kurucu belediye başkanıyım. Eğer Balıkesir ya da Karesi İlçesi sınırları içerisinde herhangi bir probleminiz olursa sizlere bir telefon kadar yakınız. Biz, sizler için varız, sizlerin huzuru için varız. Ramazan Ayı’mız mübarek olsun, Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin" dedi.


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fahri Konuk, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İzmir Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç ve İzmir’de yaşayan Balıkesirliler katıldı.




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