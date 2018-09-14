Başkan Yılmaz, KADEM'i ziyaret etti

Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nu ziyaret etti.

Kadın ve Demokrasi Derneği ile işbirliğiyle çalışarak; Karesi'de kadın, aile ve demokrasiye yönelik çok sayıda projeyi hayata geçiren Başkan Yücel Yılmaz, KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nu ziyaret etti.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz beraberinde eşi Mehtap Yılmaz ve KADEM İl Temsilcisi Zeliha Kahraman Karesi Belediyesi'nin en önemli proje paydaşlarından biri olan Kadın ve Demokrasi Derneği'nin Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ile bir araya gelerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Yerel yönetimlerde kadın, aile ve demokrasi noktasında yapılan sosyal çalışmalarla ilgili paylaşımlarda bulunuldu. Yereldeki sosyal çalışmaların ulusal alanda uygulanabilirliklerinin görüşüldüğü ziyarette kamu ve sivil toplum kuruluşlarının işbirlikleri değerlendirildi.

"Karesi Belediyesi 'Gülistan' projesini hayata geçiriyor'

Karesi Belediyesi, Karesi Kent Konseyi ve KADEM işbirliğinde yürütülen; ülkemize göç etmek durumunda kalan yabancı ailelere ve çocuklarına Türkçe eğitimi vererek onları sosyal hayata kazandırmak, eğitim hayatlarındaki başarılarını arttırmak ve Türk Kültürü'nü tanıtmak amacıyla hayata geçirilen "Göçle Gelen Fırsatlar" projesi ile ilgili paylaşımların yapıldığı toplantıda, önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan başta "Gülistan" olmak üzere birçok proje görüşüldü.

KADEM işbirliğinde önümüzdeki günlerde başlangıcı yapılacak olan "Gülistan" projesiyle kırsal mahallelerde yaşayan dezavantajlı kadınlara gül yetiştiriciliği eğitimleri verilecek ardından eğitime katılan kadınlara gülfidanı dağıtılacak. "Çorak topraklardan gül kokan, üreten ellere; gül ile Karesi kadının gönlünde" sloganıyla yürütülecek olan proje kapsamında gül bahçesi oluşturularak kırsal mahallelerdeki kadınların gülsuyu, gül şurubu, gül yağı gibi ürünleri üretmesi sağlanacak. Proje ile kadınların üretime dahil edilerek aile bütçelerine ve ülke ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.