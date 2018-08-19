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19 Ağustos 2018 13:28

Başkan Yılmaz personelleriyle bayramlaştı

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bayram öncesi belediye personeli ile bayramlaşma programı düzenledi.

Başkan Yılmaz personelleriyle bayramlaştı

19 Ağustos 2018 13:28


Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde personel ile tek tek bayramlaşarak hatıra fotoğrafı çektiren Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Aileniz ve yakınlarınızla birlikte huzurlu, sağlıklı kazasız belasız bir bayram geçirmenizi temenni ediyor, Kurban Bayramınızı kutluyorum" dedi.


Karesi Belediyesi’nin başkanından başkan yardımcısına, müdüründen saha personeline kadar büyük bir aile olduğunu söyleyen Yılmaz, "Yaşanabilir, kişilikli ve kimlikli bir kentin inşasında tüm mesai arkadaşlarımın alın teri var. Biz amacı halka hizmet olan büyük bir aileyiz" açıklamasında bulundu. Başkan Yılmaz, "Aileniz ve yakınlarınızla iyi bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum" dedi.




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