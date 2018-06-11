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11 Haziran 2018 13:02

Başkan Yılmaz, seçim çalışmalarına devam ediyor

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 24 Haziran seçimleri çalışmalarına hız verdi.

Başkan Yılmaz, seçim çalışmalarına devam ediyor

11 Haziran 2018 13:02

Başkan Yılmaz şehrin her noktasını gezerek hemşirelerinden destek istiyor.


Seçim çalışmaları kapsamında Atatürk Parkı’nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yılmaz, ayrıca gençlerin yer sofrasına konuk olarak onlarla birlikte çay içti, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin Türkiye ve gençler için önemini anlattı.


2053 Türkiye’sinin her şeyiyle gençliğe emanet olduğunu vurgulayan Yücel Yılmaz, "2023 Türkiye’sini ise sizler için, sizlerle birlikte inşa ediyoruz. Sizlerle birlikte Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yürüyeceğiz" dedi. "Vakit Gençlik Vakti" diyen Başkan Yılmaz, Türkiye’nin en büyük güvencesinin gençlik olduğunu vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz, "Sizler bizim bugünümüz, yarınımız ve geleceğimizsiniz. Sizlere güvenmemek, inanmamak geleceğimize sahip çıkmamak demektir" açıklamasında bulundu. Başkan Yılmaz, gençlerin ardından Atatürk Parkı’ndaki esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı.




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