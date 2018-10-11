İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Basketbolcular öğrencilerle buluştu

Türkiye Basketbol Ligi takımı Karesispor, okul buluşmaları kapsamında özel bir kolejde öğrencilerle buluştu.


Sezonun ilk maçı öncesinde Karesispor, özel bir koleje konuk oldu ve öğrencilerle bir araya gelerek sorularını cevapladı. Karesispor Genel Menajeri Anıl Uyanık, Baş Antrenörü Gencer Baytimur ve oyunculardan Thomas Gipson, Tuğberk Gedikli ve Ümit Sonkol, öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrenciler takım yöneticileri ve sporcularla tanışma imkanı bulurken basketbol ve Karesispor hakkındaki tüm sorularını da sorma şansı buldu.


Oldukça keyifli geçen panelde okulun konferans salonunu dolduran 300 öğrenciye kariyerlerini anlatan ve basketbolla ilgili sohbet etme imkanı bulan Karesisporlu idareci ve sporcular, Cumartesi günü oynanacak maça tüm öğrencileri ve ailelerini davet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.