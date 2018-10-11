Basketbolcular öğrencilerle buluştu

Sezonun ilk maçı öncesinde Karesispor, özel bir koleje konuk oldu ve öğrencilerle bir araya gelerek sorularını cevapladı. Karesispor Genel Menajeri Anıl Uyanık, Baş Antrenörü Gencer Baytimur ve oyunculardan Thomas Gipson, Tuğberk Gedikli ve Ümit Sonkol, öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrenciler takım yöneticileri ve sporcularla tanışma imkanı bulurken basketbol ve Karesispor hakkındaki tüm sorularını da sorma şansı buldu.

Oldukça keyifli geçen panelde okulun konferans salonunu dolduran 300 öğrenciye kariyerlerini anlatan ve basketbolla ilgili sohbet etme imkanı bulan Karesisporlu idareci ve sporcular, Cumartesi günü oynanacak maça tüm öğrencileri ve ailelerini davet etti.