Belediye şirket personelinin yüzü güldü

Burhaniye Belediyesi Personel A.Ş.’ye geçirilen çalışanların, Ramazan Bayramı öncesi maaşlarına ek olarak verilecek promosyonlar ile yüzleri gülecek.
Burhaniye Belediyesi şirket personelinin önümüzdeki 3 yıl boyunca maaşlarının ödeneceği bankayı belirlemek üzere promosyon ihalesi gerçekleştirildi. 9 bankanın katıldığı ihaleyi kazanan bankanın, kişi başına 980 Türk Lirası promosyon vereceği açıklandı.
Belediye Meclis Salonu’nda, 9 bankanın teklif verdiği ihale açık arttırma usulüyle gerçekleştirildi. İhaleyi, en yüksek teklifi veren Halkbank kazandı. Ramazan Bayramı’ndan önce hesaplara yatırılacak 3 yıllık sözleşme karşılığındaki promosyon ücreti çalışanların yüzünü güldürecek.