Burhaniye Belediyesi personel sağlığı konusunda hassas

Ş.’ye devri gerçekleşen 208 şirket personeli sağlık taramasından geçirildi. Her konuda olduğu gibi çalışan personelinin iş sağlığı üzerinde de önemle duran Burhaniye Belediyesi, sağlık taramalarını 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında rutin olarak gerçekleştiriyor.

1Nisan 2018 tarihinden itibaren Burhaniye Belediyesi Personel A.Ş.’ye devri gerçekleşen 208 belediye personeli, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında sağlık taramasından geçirildi. Burhaniye Belediyesi Hizmet Birimleri yerleşkesinde kurulan mobil sağlık aracında gerçekleşen taramalarda personele; solunum fonksiyon testi, odyometri (işitme), akciğer grafiği ve kan testleri yapıldı.

Burhaniye Belediyesi olarak personelin sağlığına her zaman önem verdiklerini belirten Başkan Necdet Uysal, sağlıkla ilgili sorunlarda erken tanının önemine dikkat çekerek, “Ortaya çıkabilecek sağlık problemlerinin önceden belirlenmesi ve mevcut sağlık problemlerinin ortaya konulması amacıyla çalışma arkadaşlarımızı rutin olarak sağlık taramasından geçiriyoruz. Hem personelimizin hem de vatandaşlarımızın sağlığı bizim için büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.