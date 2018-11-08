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Burhaniye'de büfe ve oto hırsızlığı zanlısı yakalandı

Burhaniye ilçesinde, önceki gece Barış Manço Parkı yanındaki büfeden hırsızlık yaptığı iddia edilen A.

D, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Hırsızlık şüphelisi, polisteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarıldı.


Kocacami Mahallesi Barış Manço Parkı yanındaki büfe önceki gece soyuldu. Büfeden çok sayıda sigara alınırken, polis kaçan zanlıyı kısa sürede yakaladı. Zanlı A.D'nin Burhaniye ve Edremit'te çok sayıda büfe oto hırsızlığına karıştığı belirlendi. Zanlı polisteki sorgusunun ardından Burhaniye Adliyesi'ne çıkarıldı.

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