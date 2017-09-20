Diğer
Kategoriler
20 Eylül 2017 11:58

Burhaniye’de iki kız kardeş resim sergisi açtı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Güzel Sanatlar Lisesi’nde okuyan Hicran Sayın ile ablası Müjde Sayın’ın açtıkları kara kalem resim sergisi ilgi gördü.

Burhaniye’de iki kız kardeş resim sergisi açtı

20 Eylül 2017 11:58

Burhaniye Kuvvayı Milliye Müzesi’ndeki serginin açılışına, Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mümin Erturan ve Belediye Başkanı Necdet Uysal ile daire ve okul müdürleri katıldı.


Başta, Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere çok sayıda tanınmış simanın karakalem resimlerini yapan Müjde Sayın ile kardeşi Hicran Sayın, kendilerine destek olan ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür etti. Sergiyi gezen Kaymakam Hüseyin Öner, ressam kardeşlere övgüler yağdırırken, Belediye Başkanı Necdet Uysal’da Atatürk resimlerini satın almak istediğini söyledi. Resim yapmayı çok sevdiğini anlatan 16 yaşındaki Hicran Sayın, ”Güzel Sanatlar Lisesi’nin 11.sınıfına gidiyoruz. Çocukluğumdan bu yana resim yapıyorum. Resim öğretmeni olmak istiyorum. Bu benim hayalim” dedi. 17 yaşındaki Müjde Sayın da, ”Ben çocukluğumdan beri resim yapıyorum. Ortaokul ve lisede bana destek olan öğretmenlerime teşekkür ederim. Hepsi beni teşvik ettiler” dedi. Öğretmen Özlem Erdem ise, ”Hürriyet Ortaokulu resim öğretmeniyim. Kızlarımızı 2 yıl önce mezun ettik. Güzel bir sergi açtılar. Başarılarının devamını diliyorum” dedi. Öğretmen İlknur Uygur da, "Kızlarımızın ortaokul öğretmeniyim. Güzel sanatlara gönderdik. Sergileri çok güzel. İlerde daha büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç