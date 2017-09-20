Burhaniye’de iki kız kardeş resim sergisi açtı

Burhaniye Kuvvayı Milliye Müzesi’ndeki serginin açılışına, Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mümin Erturan ve Belediye Başkanı Necdet Uysal ile daire ve okul müdürleri katıldı.

Başta, Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere çok sayıda tanınmış simanın karakalem resimlerini yapan Müjde Sayın ile kardeşi Hicran Sayın, kendilerine destek olan ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür etti. Sergiyi gezen Kaymakam Hüseyin Öner, ressam kardeşlere övgüler yağdırırken, Belediye Başkanı Necdet Uysal’da Atatürk resimlerini satın almak istediğini söyledi. Resim yapmayı çok sevdiğini anlatan 16 yaşındaki Hicran Sayın, ”Güzel Sanatlar Lisesi’nin 11.sınıfına gidiyoruz. Çocukluğumdan bu yana resim yapıyorum. Resim öğretmeni olmak istiyorum. Bu benim hayalim” dedi. 17 yaşındaki Müjde Sayın da, ”Ben çocukluğumdan beri resim yapıyorum. Ortaokul ve lisede bana destek olan öğretmenlerime teşekkür ederim. Hepsi beni teşvik ettiler” dedi. Öğretmen Özlem Erdem ise, ”Hürriyet Ortaokulu resim öğretmeniyim. Kızlarımızı 2 yıl önce mezun ettik. Güzel bir sergi açtılar. Başarılarının devamını diliyorum” dedi. Öğretmen İlknur Uygur da, "Kızlarımızın ortaokul öğretmeniyim. Güzel sanatlara gönderdik. Sergileri çok güzel. İlerde daha büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum” dedi.