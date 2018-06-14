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14 Haziran 2018 13:11

Burhaniye’de Jandarma Teşkilatı’nın 179. kuruluş yıl dönümü

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Jandarma Teşkilatının 179.

Burhaniye’de Jandarma Teşkilatı’nın 179. kuruluş yıl dönümü

14 Haziran 2018 13:11

kuruluş yıldönümü münasebetiyle İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alim Burak Çelik, Cezaevi Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Emre Duran ve beraberindeki jandarma personeli Kaymakam Sayın Hüseyin Öner’e makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerinden dolayı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alim Burak Çelik, Cezaevi Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Emre Duran ve beraberindeki jandarma personeline teşekkür eden ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi,


Konuklarını makamında kabul eden Kaymakam Hüseyin Öner, "Ülkemizin en köklü, geleneklere sahip teşkilatlarından biri olan Jandarma Teşkilatı geçmişten günümüze adli, idari ve askeri hizmetleri başarıyla ifa etmiş bir kurumumuz. Vatanın en ücra köşelerinde dahi, vatandaşlarımızın huzur ve güvenini tesis etmek için görev yapan Jandarma Teşkilatımızın 179. kuruluş yıldönümünü kutluyor, Jandarma Teşkilatımızın tüm mensuplarına başarılar diliyorum" dedi.




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