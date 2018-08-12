Burhaniye’de kazalar arttı

Her gün yaşanan yek taraflı hatalardan kaynaklanan kazalar, vatandaşları tedirgin ediyor.
Burhaniye’de özellikle motosiklet kazalarında büyük artış dikkat çekiyor. PBurhaniye Devlet Hastanesi acilde görev yapan hekimlerde motosiklet kazaları konusunda uyardı.
Otogar kavşağında meydana gelen tek taraflı kaza ucuz atlatıldı. Bu arada 34 BMN 480 plakalı bir araç Ören köprülü kavşağında takla atarak ters döndü. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, araç uzun süre yol kenarında kaldırılmayı bekledi.