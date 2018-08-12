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12 Ağustos 2018 14:08

Burhaniye’de kazalar arttı

Burhaniye ilçesinde, sezon yoğunluğu yaşanırken, kaza sayısında da büyük artış yaşanıyor.

Burhaniye’de kazalar arttı

12 Ağustos 2018 14:08


Her gün yaşanan yek taraflı hatalardan kaynaklanan kazalar, vatandaşları tedirgin ediyor.


Burhaniye’de özellikle motosiklet kazalarında büyük artış dikkat çekiyor. PBurhaniye Devlet Hastanesi acilde görev yapan hekimlerde motosiklet kazaları konusunda uyardı.


Otogar kavşağında meydana gelen tek taraflı kaza ucuz atlatıldı. Bu arada 34 BMN 480 plakalı bir araç Ören köprülü kavşağında takla atarak ters döndü. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, araç uzun süre yol kenarında kaldırılmayı bekledi.




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