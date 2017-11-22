Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 15:14

Burhaniye’de Kent Konseyi Adramytteion kazılarını görüştü

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Belediye Kent Konseyi genel kurulunu yaptı.

Burhaniye’de Kent Konseyi Adramytteion kazılarını görüştü

22 Kasım 2017 15:14

Belediye Başkanı Necdet Uysal’ın da katıldığı toplantının gündem konuları Ören Adramytteion kazıları oldu.


Burhaniye Belediyesi Kent Konseyi, Belediye Meclis Salonunda yaptığı genel kurulda ilk olarak divan başkanı ve kâtip üyelerini seçti. Daha sonra, Ören Mahallesinde yapılan Arkeolojik kazılar hakkında, Belediye Müze Sorumlusu Arkeolog Esin Mutlu bilgi verdi. Daha sonra, Kent Konseyi Başkanı Necmi Şengider söz alırken, her yıl yapılan arkeolojik kazılar için daha fazla ödenek ayrılmasını istedi. Şengider’in daha fazla ödenek vurgulaması üzerine söz alan Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Ören’imiz bu anlamda çok önemli. Biz burada yapılan çalışmalara ve yapılacak harcamalara Belediye yönetimi olarak kısıtlama gelmesini istemiyoruz. Ancak, bizim dışımızda gelişen bürokratik işlemler çok ağır işliyor. Biz, devraldığımız çalışmaları hiçbir kesintiye uğratmadan üstüne ilaveler de yaparak devam ettiriyoruz. Belediye Meclisimiz bize yetki verdiği sürece Ören’de bu çalışmaları sonuna kadar desteklemekten de çekinmeyiz. Ancak, burada şunu da ifade etmek isterimki Ören esnafımızın da bu konuda Ören’e sahip çıkması gerekmektedir” dedi. Kent Konseyi Başkanı Necmi Şengider Ören’de arkeopark ve müze yapılmasının Ören turizmine katkı sağlayacağını belirtirken, Belediyesi Meclisine; kazıların hızlandırılması, ödeneğin arttırılması ve gerekirse sübvanse edecek firmaların bulunması konusunda öneri verilmesi kararlaştırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
14
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç