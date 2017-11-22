Burhaniye’de Kent Konseyi Adramytteion kazılarını görüştü

Belediye Başkanı Necdet Uysal’ın da katıldığı toplantının gündem konuları Ören Adramytteion kazıları oldu.

Burhaniye Belediyesi Kent Konseyi, Belediye Meclis Salonunda yaptığı genel kurulda ilk olarak divan başkanı ve kâtip üyelerini seçti. Daha sonra, Ören Mahallesinde yapılan Arkeolojik kazılar hakkında, Belediye Müze Sorumlusu Arkeolog Esin Mutlu bilgi verdi. Daha sonra, Kent Konseyi Başkanı Necmi Şengider söz alırken, her yıl yapılan arkeolojik kazılar için daha fazla ödenek ayrılmasını istedi. Şengider’in daha fazla ödenek vurgulaması üzerine söz alan Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Ören’imiz bu anlamda çok önemli. Biz burada yapılan çalışmalara ve yapılacak harcamalara Belediye yönetimi olarak kısıtlama gelmesini istemiyoruz. Ancak, bizim dışımızda gelişen bürokratik işlemler çok ağır işliyor. Biz, devraldığımız çalışmaları hiçbir kesintiye uğratmadan üstüne ilaveler de yaparak devam ettiriyoruz. Belediye Meclisimiz bize yetki verdiği sürece Ören’de bu çalışmaları sonuna kadar desteklemekten de çekinmeyiz. Ancak, burada şunu da ifade etmek isterimki Ören esnafımızın da bu konuda Ören’e sahip çıkması gerekmektedir” dedi. Kent Konseyi Başkanı Necmi Şengider Ören’de arkeopark ve müze yapılmasının Ören turizmine katkı sağlayacağını belirtirken, Belediyesi Meclisine; kazıların hızlandırılması, ödeneğin arttırılması ve gerekirse sübvanse edecek firmaların bulunması konusunda öneri verilmesi kararlaştırıldı.