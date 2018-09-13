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Burhaniye'de mahalleli imece ile lokma hayrı yaptı

Burhaniye ilçesinde, Ören Mahallesi İsmail Erez Caddesinde oturan vatandaşlar imece ile lokma hayrı yaptı.

Yaklaşık 500 kişiye lokma dağıtıldığını anlatan Ören Mahalle Muhtarı Salih Erden, lokma hayrının geleneksel hale getirileceğini söyledi.


Ören'de İsmail Erez Caddesinde oturan vatandaşlar geçtiğimiz yıl aralarında para toplayarak gerçekleştirdikleri lokma hayrını bu sene de devam ettirdi. Ören Sağlık Ocağı yanında bir araya gelen İsmail Erez Caddesi sakinleri, kurulan kazanlarda lokma hazırladı. Elle açılan Balıkesir lokması ilgi görürken, lokma hayrının devam edeceği açıklandı. Cadde sakinlerine teşekkür eden Muhtar Salih Erden, “Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz lokma hayrını bu sene de devam ettiriyoruz. Allah kısmet ederse, bunu geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Komşularımız katkıda bulundular. Yaklaşık 500 kişiye lokma ikram ettik. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

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