Burhaniye’de Mehmetçik Yorganı hazırlandı

Kırkyama tekniği ile hazırlanmış olan Mehmetçik Yorganı’nda çok sayıdaki kursiyerin emeğinin olduğunu anlatan kurs öğretmeni Aliye Çolak, yorganın değişik yerlerde sergileneceğini anlattı.

Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde kurs öğretmenleri Aliye Çolak ve Adaviye Karaimam öncülüğünde hazırlanan 5 metre uzunluğundaki Mehmetçik Yorganı ilgi gördü. Mehmetçik Yorganı’nın birlik ve beraberliği temsil ettiğini anlatan Aliye Çolak, “Bu yorganın hazırlanmasında çok sayıdaki arkadaşımızın emeği var. Yorganımız 60 parçadan oluşmaktadır. Bu yorgan değişik festival ve sergilerde yer alacak” dedi.