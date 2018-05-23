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23 Mayıs 2018 12:29

Burhaniye’de Mehmetçik Yorganı hazırlandı

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi merkezi Müdürlüğünce düzenlenen kurslar büyük oranda tamamlanırken, kursiyerlerin hazırladığı Mehmetçik Yorganı da ilgi gördü.

Burhaniye’de Mehmetçik Yorganı hazırlandı

23 Mayıs 2018 12:29

Kırkyama tekniği ile hazırlanmış olan Mehmetçik Yorganı’nda çok sayıdaki kursiyerin emeğinin olduğunu anlatan kurs öğretmeni Aliye Çolak, yorganın değişik yerlerde sergileneceğini anlattı.


Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde kurs öğretmenleri Aliye Çolak ve Adaviye Karaimam öncülüğünde hazırlanan 5 metre uzunluğundaki Mehmetçik Yorganı ilgi gördü. Mehmetçik Yorganı’nın birlik ve beraberliği temsil ettiğini anlatan Aliye Çolak, “Bu yorganın hazırlanmasında çok sayıdaki arkadaşımızın emeği var. Yorganımız 60 parçadan oluşmaktadır. Bu yorgan değişik festival ve sergilerde yer alacak” dedi.




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