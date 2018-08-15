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15 Ağustos 2018 16:15

Burhaniye’de motosiklet sürücülerine uyarı

Burhaniye Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği, bayram öncesi özellikle motosiklet sürücülerini uyardı.

Burhaniye’de motosiklet sürücülerine uyarı

15 Ağustos 2018 16:15

İlçelerinde sık olarak motosiklet kazalarının sıkça yaşandığını anlatan başkan Sarı, motosiklet sürücülerinin ister kent içinde ister kent dışında koruyucu ve tertibatlı olarak motosikletleri kullanmalarını istedi.


Sarı, şunları söyledi: “Türkiye’de bilhassa uzun tatil yapılan dini bayramlarda, araçların çok daha aktif olması, şehirler arası yollardan geçen araç sayısının 3 veya 4 kat artması, havanın çok sıcak olması trafik terörünü tetiklerken; can ve mal kayıpları da diğer günlere nazaran oldukça artmaktadır. Bu nedenle tatil yöremize gelen tüm yerli ve yabancı turistlerin mutlaka hızlarını düşürmelerini, varış noktalarına gitmede sabırlı davranmalarını, takip mesafelerine uymalarını, emniyet kemeri takmalarını ve seyir halinde iken cep telefonunu kullanmamalarını talep etmekteyiz. Türkiye’nin en yetkin ve uzman kuruluşu olan Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği olarak tüm araç kullanıcılarının tüm trafik kurallarına uymalarını, kendilerine, ailelerine ve karşı tarafa zarar vermemelerini dileriz”




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