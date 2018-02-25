Burhaniye’de okuma yazma bilmeyen kalmayacak

Toplantıda konuşan Kaymakam Öner,“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’nın himayelerinde başlatılan bu güzel kampanya kapsamında; vatandaşlarımızın günlük yaşamlarında ihtiyaçlarını kolayca karşılamalarını sağlamak, kanunların ve hukukun kendilerine tanıdığı hak ve özgürlüklerden yararlanmalarını temin etmek, toplumun kalitesini ve refah seviyesini yükseltmek gibi neticeler doğuracak söz konusu okur-yazarlık seferberliğinin ilçemizde Halk Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde açılacak kurslarla çok ciddi bir katılım sağlamayı ve ilçemizde okur-yazar olmayan insan sayısının en düşük seviyelere indirmeyi hedefliyoruz. Bilhassa mahalle muhtarlarımızdan ve cami görevlilerimizden okuma-yazma bilmeyen vatandaşlarımızı açılacak kurslarımıza yönlendirme hususunda gayret bekliyoruz. Kampanyamıza, meslek örgütlerimiz ve sivil toplum örgütlerinden de destek bekliyoruz. Söz konusu kampanyamızın hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum” dedi.