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25 Şubat 2018 12:52

Burhaniye’de okuma yazma bilmeyen kalmayacak

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı "Okur Yazarlık Seferberliği" kampanyası kapsamında, yapılan toplantıda ilçede okuma yazma bilmeyen her yaştan vatandaşa ulaşılması planlandı.

Burhaniye’de okuma yazma bilmeyen kalmayacak

25 Şubat 2018 12:52


Toplantıda konuşan Kaymakam Öner,“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’nın himayelerinde başlatılan bu güzel kampanya kapsamında; vatandaşlarımızın günlük yaşamlarında ihtiyaçlarını kolayca karşılamalarını sağlamak, kanunların ve hukukun kendilerine tanıdığı hak ve özgürlüklerden yararlanmalarını temin etmek, toplumun kalitesini ve refah seviyesini yükseltmek gibi neticeler doğuracak söz konusu okur-yazarlık seferberliğinin ilçemizde Halk Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde açılacak kurslarla çok ciddi bir katılım sağlamayı ve ilçemizde okur-yazar olmayan insan sayısının en düşük seviyelere indirmeyi hedefliyoruz. Bilhassa mahalle muhtarlarımızdan ve cami görevlilerimizden okuma-yazma bilmeyen vatandaşlarımızı açılacak kurslarımıza yönlendirme hususunda gayret bekliyoruz. Kampanyamıza, meslek örgütlerimiz ve sivil toplum örgütlerinden de destek bekliyoruz. Söz konusu kampanyamızın hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum” dedi.




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