Burhaniye’de özel şampiyonlara müdür teşekkürü

Ziyarete Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, Burhaniye Belediyesi Spor Engelliler Temsilcisi Sevda Padem, Usta Öğretici Özel Sporcular Atletizm Milli Takım Antrenörü Deniz Erenoğlu da eşlik etti.

Özel Sporcuları makamında kabul eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent, Özel sporcuların Burhaniye’nin en önemli değerlerinden olduğunu belirtirken, her zaman destekleyicisi olacağını ifade etti ve başarılarının daim olmasını diledi. Antrenör Deniz Erenoğlu sporcuları tanıtırken, çok önemli başarılara imza attıklarını söyledi. Deniz Erenoğlu, ”Muhsine Gezer 400 metre ve 1500 metre şampiyonu, Sevim Demircan 400 metre Türkiye üçüncüsü, Arda Aygün, 100 metre Türkiye ikincisi, Gülden Erol da, 100 metrede Türkiye ikincisi ve 800 metrede de Türkiye üçüncüsü oldu. Başarılarımız artarak devam edecek” dedi.