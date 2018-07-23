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23 Temmuz 2018 13:24

Burhaniye’de sağlık hizmeti ayağa gidiyor

Burhaniye ilçesinde, Sosyal Belediyecilik anlayışını her alana yayarak çalışmalarını sürdüren Burhaniye Belediyesi; çocuk, genç, yaşlı herkese doğumundan ölümüne kadar sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Burhaniye’de sağlık hizmeti ayağa gidiyor

23 Temmuz 2018 13:24

Burhaniye Belediye Tabibi Lemi Turgut, ihtiyacı olan hasta ve yatalak vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, muayene ve tedavilerini yapıyor.


Burhaniye Belediyesi Sağlı İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Belediye Tabipliği, sağlık hizmetini vatandaşın ayağına götürmeye devam ediyor. Son olarak Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan ve yatalak hasta olan Fatma Aynalı’yı ziyaret eden Belediye Tabibi Lemi Turgut, hastanın genel muayenesiyle tansiyon ve şeker kontrollerini yaptı.


Göreve geldiği günden bu yana insan merkezli sosyal belediyecilik anlayışının başarılı örneklerini sergileyen Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Evden çıkamayan, hareket kabiliyeti az veya hiç olmayan, yatağa bağımlı vatandaşlarımız için sağlık hizmetlerimizi evlerine giderek veriyoruz. Belediye Tabibimiz Lemi Turgut, vatandaşlarımızın ihtiyacı olan tüm kontrollerini yaparak, tedavilerini sürdürüyor. Biz tüm gücümüz ve mesaimizle halkımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz” diye konuştu.




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