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12 Haziran 2018 11:19

Burhaniye’de spor alanları genişliyor

Burhaniye Belediyesi ilçedeki spor alanlarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Burhaniye’de spor alanları genişliyor

12 Haziran 2018 11:19

Son olarak, Bahçelievler ve Öğretmenler Mahallesi’ne toplam üç yeni spor alanı yapılırken, yürütülen çalışmaların bayram sonrasında tamamlanmış olacağı bildirildi.


Gençlerin spor yapmalarına imkan sağlayacak yeni spor alanları oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çok amaçlı spor sahası projelerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Koçkent Sitesi yanına basketbol ve voleybol sahası ile tenis kortu yapım işlerini tamamladı. Öğretmenler Mahallesi Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu yanına ve sahil kesimindeki alana da basketbol ve voleybol sahası yapım çalışmaları sonlandırıldı. Spor alanlarının yol çizgileri ise bayramdan sonra tamamlanacak ve kullanıma hazır hale gelecek.



"Spora teşvik önemli"


Sağlıklı yaşam için sporun önemine dikkat çeken ve Burhaniyelilerin rahatça spor yapabilmeleri için imkan oluşturmaya gayret gösterdiklerini belirten Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, "Halkımızın isteklerine kulak vererek, kentin değişik noktalarında spor alanları oluşturmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza ve gençlerimize yeni alanlar kazandırarak, onları spora teşvik etmek amacıyla yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.




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