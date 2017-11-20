Burhaniyeli kızların galibiyet sevinci

Burhaniye Belediyespor Kadın Basketbol takımı Atatürk Kapalı Spor Salonunda Kocaeli Basket takımı ile karşı karşıya geldi.

Maçı 64-51 kazanan Burhaniye Belediyespor’un galip geldiği maçta Burhaniye Belediyespor’un baskısı maç başından itibaren hissedildi. Burhaniyeli basketbol severlerin de yoğun bir ilgisinin olduğu maç, Burhaniye Belediyespor’un üstünlüğü ile son buldu. Maçın başından itibaren üstünlüğü elinden bırakmayan Burhaniye Belediyespor kızları, kendi seyircisi önünde maçı kazanmayı bildi. Belediye Başkanı ve Burhaniye Belediyespor Başkanı Necdet Uysal, her zaman olduğu gibi Kocaeli Basket Maçında da kızları yalnız bırakmadı ve destek oldu. Seyirci ile birlikte tezahüratlarını Burhaniye Belediyesporlu kızlar için yapan Başkan Uysal, maç sonunda kızları ve teknik direktör Özlem Köle’yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Burhaniye ismini en iyi şekilde temsil ettiklerini vurgulayan Başkan Uysal, özverili çalışmalarından dolayı tüm Belediyespor yönetim kurulu üyelerine de teşekkürlerini sundu.