Büyükşehir Belediyesi’nden 6 bin kişilik iftar

İftar yemeği öncesi çocuklar için düzenlenen etkinlikler eski Ramazan günlerini aratmadı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Plevne Mahallesinde 6 bin kişiyi aşkın vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen iftar yemeğine ilgi büyük oldu. İftar öncesi kurulan platformda çocuklar için düzenlenen jonglör ve sihirbaz gösterileri çocuklar tarafından beğeni ile izlendi. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte 6 bin kişi hep birlikte oruçlarını açarak iftar yemeğini yediler. Okunan duaların ardından konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu “Ramazan ayı bereket, paylaşma, kardeşlik ayı. İşte bu meydan onu haykırıyor. 7’den 70’e herkes iftar sofrasında bir arada. Hiçbir ayırım gözetmeksizin herkes omuz omuza sofralarda. Şuan da yaklaşık olarak 6 bin kardeşimiz iftar ediyor. Büyükşehir olarak tabi ki bütün ilçelerimizde iftarlarımız olacak. Büyükşehir sadece merkezin belediyesi değil aynı zamanda 20 tane ilçemiz var. Tüm ilçelerimiz de olacağız orada ki vatandaşlarımızla kucaklaşacağız Ramazan’ın feyzinden bereketinden inşallah hep beraber istifade edeceğiz. Çok önemli süreçlerden geçiyoruz maalesef Filistin’de ki Müslüman kardeşlerimiz Yahudiler tarafından katledildi. Acımız büyük. Türkiye olarak da sesimizi yükseltiyoruz 3 gün yas ilan ettik. Balıkesir bir ve beraber olduğu zaman iri ve diri olduğu zaman aşamayacağı engeller yoktur. Allah’ın izniyle 1 milyon 205 bin Balıkesirliyi kucaklayarak yolumuza devam etmemiz lazım. Hiç kimseyi ötekileştirmeden bir birimize sahip çıkarak birbirimizi dövmeden kırmadan ve incitmeden yolumuza devam etmemiz lazım. Bizim başka Balıkesir imiz yok. Ramazanı Şerifinizi tebrik ediyorum”dedi.

İftar etkinliği yatsı namazına kadar okunan Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile devam etti. İftar Yemeğine AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, belediye başkan yardımcıları, STK temsilcileri katıldı.