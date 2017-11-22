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22 Kasım 2017 17:10

Büyükşehir’den Burhaniye’ye 5 bin kişilik amfitiyatro

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından inşa edilen Burhaniye Taylıeli Amfitiyatro açılışa hazır hale getirildi.

Büyükşehir’den Burhaniye’ye 5 bin kişilik amfitiyatro

22 Kasım 2017 17:10


Körfez manzarasını kuş bakışı bir açıdan gören Amfitiyatro, Turistik bir bölge olan Burhaniye’nin turizminin gelişmesinde önemli rol oynayacak. Körfezin en büyük amfitiyatrosu olma özelliğinin yanı sıra modern ve bölgenin doğal yapısının bozulmadan yapılan amfitiyatro, körfezde bir ilk olarak cazibe merkezi olacak.


Yaklaşık 73 dönüm arsa alanı üzerinde yapılan ve 1311 m2 toplam inşaat alanına sahip olan amfitiyatro ayrıca 503 m2 de ticari alanı kapsıyor. Alışveriş yerleri, kafe ve restoran gibi sosyal donatı alanlarına sahip olan amfitiyatroya bağlı olarak mesire alanlarının yapımı da tamamlandı. 28 adet kamelya ve yürüyüş yollarının yapımının bittiği amfitiyatro ayrıca çocuk oyun gurupları ile de her yaştan insana hitap ediyor. 5 milyon 420 bin liraya mal olan amfitiyatro açılışa hazır hale getirildi.




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