CHP Balıkesir İl Başkanı Sarı aday listelerini değerlendirdi

24 Haziran’da yapılacak olan 27’nci dönem milletvekili seçimlerinde CHP’yi temsil edecek olan milletvekili listelerini değerlendiren CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, adayları seçerken şehrin her merkezini listeye almayı önemsediklerini belirtti. Sarı, “Bugün tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. Balıkesirimizi TBMM’de temsil edecek milletvekili adaylarımızı tanıtmak için karşınızdayız. 24 Haziran’a kadar yoğun bir seçim maratonu var. İkinci tura bırakmadan cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanı yapacak bir liste ile karşınıza çıkıyoruz. CHP olarak bu seçimlerde Balıkesir’de birinci parti olmayı hedefledik. Bu liste belirlenirken genel merkezimizin merkez yoklaması yöntemi kullanarak belirlediği bu listede bölge dağılımları önemli yer tutuyor. İlimizin üç ana bölgesinden oluşan Güney Marmara, merkez ve Körfez olmak üzere bu üç bölgenin temsiliyeti listede öncelikli olarak belirlendi. Bu liste belirlenirken Balıkesir’de dengeli bir dağıtım yapılmasını istediğimiz için şehrin her bölgesi listelerde yer aldı. Listemizdeki arkadaşlarımızın bölgelerdeki karşılıklarına inanıyoruz. CHP açıklanan bu liste ile birinci parti olmaya taliptir. Artık Türkiye’deki siyesi dengelerin değiştiği gibi Balıkesir’de de siyasi dengeler değişmektedir. CHP halkın sorunlarına, kaygılarına çözüm olmak üzere tam tekmil hazırdır. CHP listelerinde yer alan adaylarımızı Çarşamba günü size tanıtacağız. Seçim startı verildiği günden bu yana partililerimiz sahanın içinde. Şimdi bu coşkumuz, bu heyecanımız bir kat daha arttı. Bizim ortak kaygılarımız var. Bugün için beş konu başlığında toplayacağımız bu kaygıları halkımıza giderek birlik içerisinde anlatacağız. Bunlardan birincisi toplumumuzun ekonomik kaygıları, iki eğitim sistemindeki yozlaşma ve yıkım, üç toplumsal barışımız, dört dış politikamız, beş demokrasi. Bu temel beş konuyu çözmek üzere bütün milletvekili aday arkadaşlarımız ve partililerimizle mücadelemizi sonuna kadar taşıyacağız. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce’nin dediği gibi büyüyeceğiz, bölüşeceğiz ve barışacağız” şeklinde konuştu.

CHP Balıkesir İl Binası’nda yapılan açıklamaya CHP Karesi İlçe Başkanı Dilek Yalçın, Altıeylül İlçe Başkanı Haydar Çuhadar, Kadın Kolları başkanları ve partili vatandaşlar katıldı. CHP’nin Balıkesir milletvekili adayları şöyle:

"1- Ahmet Akın, 2 - Fikret Şahin, 3- Ensar Aytekin, 4- İrfan Barış, 5- Seval Bozkurt, 6- Ender Biçki, 7- Cemil Yavuz, 8- Berrin Gençoğlu, 9- Oğulcan Koçak"