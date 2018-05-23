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23 Mayıs 2018 18:40

CHP Balıkesir milletvekili adaylarını tanıttı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir İl Teşkilatı, milletvekili adaylarının tanıtımını gerçekleştirdi.

CHP Balıkesir milletvekili adaylarını tanıttı

23 Mayıs 2018 18:40


CHP Balıkesir İl Başkanlığı tarafından 27’nci dönem Balıkesir milletvekili adayları tanıtıldı. Karesi AVM’de düzenlenen basın toplantısında CHP İl Başkanı Serkan Sarı, ülkenin geleceği açısından önemli bir süreç olduğuna dikkat çekerek, iktidar mücadelesini kazanacaklarını ifade etti.


24 Haziran seçimlerine kadar hiç durmadan çalışacaklarını belirten Sarı, "İktidar mücadelemizde bu onurlu yürüyüşümüzde, bu gücümüzü sokaklarda, meydanlarda, Balıkesir’in her bir köşesinde birlikte hissettireceğiz. Bunu birlikte başaracağız. Çalışa, çalışa kazanacağız" dedi.


Seçimlere kadar omuz omuza çalışacaklarını söyleyen Sarı, "Yola çıktığımız bu mücadelede bütün partililerimize, bu ülkenin gidişinden rahatsız olan, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı, her türlü baskıya rağmen dur diyen ve bu mücadelede ben de varım diyen sizler; bugün birliğimizle, beraberliğimizle bu mücadeleyi kazanacağız. Çocuklarımızın, torunlarımızın ve ülkemizin geleceği için bu mücadeleyi kazanmak zorundayız ve görüyorum ki bunu sağlayacak coşku, heyecan bu salonda sizler sayesinde vardır" şeklinde konuştu.


Balıkesir’i temsil edecek dokuz adayın en iyi şekilde oluşması için mücadele ettiklerini söyleyen Sarı, ardından CHP adaylarını sahneye çağırarak tanıttı.


CHP Balıkesir Milletvekili adayları Ahmet Akın, Fikret Şahin, Ensar Aytekin, İrfan Barış, Seval Bozkurt, Ender Biçki, Neşe Zengin, Berrin Gençoğlu ve Oğulcan Koçak sahneye çıkarak birlik ve beraberlik mesajları verdi.




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