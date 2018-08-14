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14 Ağustos 2018 09:30

CHP’li Eryavuz Ayvalık Belediye Başkanlığı’na aday adayı olduğunu açıkladı

2019 yılının Mart ayında gerçekleşecek olan Yerel Seçimler için Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Belediye Başkanlığı için düğmeye ilk basan CHP’li Ziya Eryavuz oldu.

CHP’li Eryavuz Ayvalık Belediye Başkanlığı’na aday adayı olduğunu açıkladı

14 Ağustos 2018 09:30

Eryavuz, yaptığı basın açıklamasında Ayvalık Belediye Başkanlığı için CHP’den aday adayı olduğunu resmen ilan etti.


CHP’li Eryavuz yaptığı açıklamada, “Balıkesir’in 25. Dönem Milletvekili aday adayı, tecrübeli bir politikacı ve çok iyi bir idareci olarak dostlarımızın, halkımızın, Ankara’nın, il merkezimizin ve örgütümüzün desteğini de alarak, Ayvalık’a hizmet için önümüzdeki yerel seçimlerde Ayvalık Belediye Başkanlığı’na aday olduğumu açıklıyorum. Gönüllerin vekili, gönüllerin başkanı, tüm mağdurların sesi ve çözüm adresi olarak Ayvalık’a hizmet için projelerimiz hayata geçirerek ilçemizi layık olduğu seviyeye getirmek istiyorum.”ifadelerini kullandı.




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