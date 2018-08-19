Alınan bilgiye göre; Ayvalık’ın merkez mahallelerinden Hayrettinpaşa’da Motor Aralığı Sokakta bulunan üç çöp konteynırından birine sönmemiş halde atılan bir sigara izmariti yangın çıkardı.

Tutuşan çöp konteynırı rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü ve diğer konteynırlarda biriken çöplerle birlikte yangına dönüştü. Konteynırlardaki alevler hemen arkalarında bulunan terk edilmiş ve virane haldeki eksi bir zeytinyağı deposuna sıçradı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla yangın mahalline kısa sürede ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Söz konusu çöp konteynırların 06 mevkiindeki çay bahçeleri, kafeterya ve pastanelerin yanı sıra mahalle halkı tarafından sıklıkla kullanıldığı, her gün düzenli olarak alınmasına rağmen yoğun kullanım nedeniyle konteynırların sürekli çöple dolu olduğunu belirten mahalle sakinleri, yetkililerden sorunun çözümlenmesini istedi.