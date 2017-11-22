Diker “Fark oluşturan markalarımızla da dünyaya açılmalıyız”

Ali Yılmaz Diker, yaptığı açıklamada, Dünya Zeytin Gününü hatırlatarak, tüm zeytincilerin gününü kutladı. Diker, UZK tarafından ilan edilen Dünya Zeytin Günü ile kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretmenin hedeflendiğini ifade etti.

Ali Yılmaz Diker, "Ülkemizde sağlık kaynağı zeytinyağının tüketimini arttırırken pazarlama sorununu aşmak için de bölgemizde bulunan marka sayısını çoğaltmaya bakmalıyız. Marka sayısı bir taraftan çoğalırken, bunların arasından kalitesiyle fark oluşturan markalarımızla da dünyaya açılmalıyız. Onlara destek olmalıyız. Bu kutsal yolda sadece üretici değil, üreticinin yanındaki diğer sektör bileşenleriyle devamlı yeniliklerin arayışlarının takipçisi olup tüm sektör olarak çok çalışmalıyız."