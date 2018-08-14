Dünyanın en büyük “Yorkshire Kanarya Şovu” Edremit’te yapılacak

“Yorkshire Kanarya Şovu” adıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan ırk güzellik yarışması için Edremit Yorkshire Kanarya Kulübü, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka’yı ziyaret etti.

Edremit Yorkshire Kanarya Kulübü (EYCC) Başkanı Kamil Ekici, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Ali Gürefeoğlu ve Hüseyin Salı, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Acar, 21-22 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan yarışma ile ilgili Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka’ya bilgi verdiler. Edremit Yorkshire Kanarya Kulübü (EYCC) Başkanı Kamil Ekici, Edremit’teki güzellik yarışmasını dünyanın en büyük Yorkshire ırkı kanarya yarışması olma özelliği taşıdığını, etkinlik için önceki sene rekorlar kitabına da başvurulduğunu söyledi. Bu yılki yarışmanın Edremit Belediyesi’nin ev sahipliğinde 21-22 Ekim tarihinde Güre Atatürk Spor Salonu’nda farklı ülkelerden katılan yabancı hakemler binlerce kanaryanın katılımı ile daha geniş ve kapsamlı bir şekilde gerçekleştirileceğini açıkladı. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, “Bölgemizde dünyanın en büyüğü olma özelliğine sahip böyle bir yarışmaya ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Edremit doğasıyla ve sahip olduğu kültürle, coğrafi konumu itibariyle dünyanın sayılı yerleri arasında. Bu gibi etkinliklerle dünyanın dört bir yanından gelecek katılımcılar ve ziyaretçilerle adını uluslararası camiada duyuracak. Edremit artık yaptığı işlerle anılır bir kent olarak yaşamaya devam edecek.” dedi.